Bade İşçil o maske ve eldivenleri görünce çileden çıktı 'Pes artık' deyip paylaştı
Son olarak Star TV'de yayımlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle adından söz ettiren Bade İşçil, yerlerdeki maske ve eldivenleri görünce isyan etti.
Bir dönem Star TV'de yayımlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle sıklıkla gündeme gelen Bade İşçil, koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanılan maske ve eldivenleri kullanım sonrası etrafa atanlara isyan etti.
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Koronavirüs salgını nedeniyle takılan eldivenlerin ve maskelerin, kullanım sonrası sokaklardaki mazgallara ve kaldırımlara atılması, ünlü oyuncu Bade İşçil'i çileden çıkarttı.
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'Pes artık' yorumuyla sosyal medyada sokaktaki çöp fotoğraflarını paylaşan Bade İşçil, temizlik yaparken kirliliğe sebep olmamak gerektiğini ifade etti.
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Bade İşçil'in bu paylaşımına binlerce destek yağdı.
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