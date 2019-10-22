Bacakları incelten 6 basit egzersiz hareketi

Bacaklarının kalınlığından ve formsuzluğundan şikayet edenler için bacakları incelten 6 basit hareketin detaylarını sizler için derledik. Bacak incelten 6 egzersiz hareketini ister evde ister spor salonunda uygulayabilirsiniz. Hareketlere geçmeden önce güçlü ve form sahibi bacaklara sahip olmak için mutlaka ama mutlaka ağırlıklara dokunmanız gerektiğini unutmayın. Ağırlık çalışmanın bacakları kalınlaştırdığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bacaklarda kas dokusunun yoğun olduğunu ve kasları güçlendirip forma sokmak için ağırlıkları kullanmanız gerektiğini bilmeniz işleri kolaylaştırabilir. Bacakları şekle sokmak için yapmanız gereken ikinci önemli şey ise diyet ve kardiyo çalışmaktır. Diyet ve kardiyo çalışması ile bacaklarınızdaki fazla yağları yakabilirsiniz.

Sıkı bacak görünümü istiyorsanız baldırlarınıza odaklanmanız şart. Eğer bacak egzersizine başlıyorsanız 'yürümek' yeterli sanmayın. Yaptığınız egzersizlerin bacakların tamamını çalıştırdığından emin olun.

Bacakların tamamını çalıştıran 6 egzersiz örnekleri şöyle: