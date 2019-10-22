Bacakları incelten 6 basit egzersiz hareketi
Bacaklarınızın kalın olmasından şikayet ediyorsanız bacakları incelten 6 basit hareketi mutlaka denemelisiniz. İster ev ortamında isterseniz spor salonunda yapabileceğiniz 6 egzersiz ile kısa sürede ince ve fit bacaklara sahip olmanız mümkün. İşte bacak incelten egzersizlerin yapılış detayları...
Bacaklarının kalınlığından ve formsuzluğundan şikayet edenler için bacakları incelten 6 basit hareketin detaylarını sizler için derledik. Bacak incelten 6 egzersiz hareketini ister evde ister spor salonunda uygulayabilirsiniz. Hareketlere geçmeden önce güçlü ve form sahibi bacaklara sahip olmak için mutlaka ama mutlaka ağırlıklara dokunmanız gerektiğini unutmayın. Ağırlık çalışmanın bacakları kalınlaştırdığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bacaklarda kas dokusunun yoğun olduğunu ve kasları güçlendirip forma sokmak için ağırlıkları kullanmanız gerektiğini bilmeniz işleri kolaylaştırabilir. Bacakları şekle sokmak için yapmanız gereken ikinci önemli şey ise diyet ve kardiyo çalışmaktır. Diyet ve kardiyo çalışması ile bacaklarınızdaki fazla yağları yakabilirsiniz.
Sıkı bacak görünümü istiyorsanız baldırlarınıza odaklanmanız şart. Eğer bacak egzersizine başlıyorsanız 'yürümek' yeterli sanmayın. Yaptığınız egzersizlerin bacakların tamamını çalıştırdığından emin olun.
Bacakların tamamını çalıştıran 6 egzersiz örnekleri şöyle:
1- Düz geniş bir boşluk bulun. Vücudunuzu dik tutun. Sağ bacağınızla bir adım ileriye doğru harekete başlayın. Vücudunuzu dik ve düz tutarken, her iki dizinizi yaklaşık 90 derecelik bir açı ile bükerek kalçalarınızı zemine doğru indirin. Sırt ve diziniz zemine yaklaşacak ama yere dokunmayacak. Ön diziniz ilk iki ayak parmağınızla aynı hizada olmalı, ancak asla geçmemelidir ve arka diz yere doğru işaret etmelidir.
Sonra, sol ayağınızla itin. Orijinal başlangıç konumuna geri gelin. Ardından sağ ayağınızla öne doğru ilerleyin ve yukarıdaki adımları tekrarlayın. Adımlarınızı set başına toplam 20 tekrar için değiştirin.
2- Ellerinizi omuz genişliğinden biraz daha geniş ve avuç içi öne bakacak şekilde tutun. Dirsekleriniz yere doğru işaret etmeli. Dizlerinizi hafifçe bükerek ayaklarınızı kalça genişliğine yerleştirin. Karın kaslarınızı kasın ve kalçalarınızdan öne doğru hareket ederek başlayın. Kalçanızı geriye doğru iterken sırtınızı dik tutun.
Sırtınız yere neredeyse paralel olduğunda, duraklayın. Gerginliği mutlaka hissediyor olmanız gerekiyor. Kontrollü bir şekilde, ayakta durma pozisyonuna geri dönmeye başlayın. 10-12'lik üç set yapın.
3- Ayaklarınızı yaklaşık kalça genişliğine açın. Ellerinizi kalçanıza koyun.
Topuklarınız yerden kalkıncaya kadar ayak parmaklarınız üzerinde yavaşça yukarı kaldırın. Duraklayın ve bir iki saniye bekleyin. Ardından topuklarınızı yavaşça yere indirin. 20-25 tekrardan oluşan iki set tamamlayın.