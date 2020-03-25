Babil'in yıldızı Aslı Enver reklamdan kazandığı parayla dudak uçuklattı!
Star TV'nin yeni bomba dizisi Babil'de oynayan oyuncu Aslı Enver, korona virüs salgını dolayısıyla evden çıkmazken, yaptığı bir reklamda aldığı ücret dudak uçuklattı.
Başrollerinde Halit Ergenç, Ozan Güven, Birce Akalay, Mesut Akusta gibi isimlerle Babil'de rol alan ünlü oyuncu Aslı Enver, tüm dünyayı tehdit eden coronavirüs salgını nedeniyle eve kapandı. Oyunculuğun yanında, reklamdan da para kazanan Enver'in aldığı ücret şok etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında eve kapanan başarılı oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile adından söz ettirdi. Enver, önceki gün kolonya ve kremiyle yaptığı paylaşımına "Günlük rutinim, cilala parlat" mesajını paylaştı.
"1 milyon TL kazandı": Takvim gazetesinin yaptığı habere göre ünlü oyuncu, 1 milyon TL karşılığında yüzü olduğu kremin reklamını yaptı. Aslı Enver'in paylaşımı, "İşin Aslı reklam" dedirtti.
35 yaşındaki güzel oyuncu şarkıcı Murat Boz ile aşk yaşamış, geçtiğimiz günlerde de ikili birbirlerini sosyal medya hesaplarından silerek ilişkilerine son noktayı koydular.