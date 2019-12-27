Babil dizisinin ilk bölümüne ait fotoğraflar yayınlandı! Oyuncu kadrosu damga vurdu
Yakında Star ekranlarında başlayacak olan Babil dizisinin ilk bölümünden fotoğraflar yayınlandı.
Herkesin merakla beklediği yeni dizi Babil, yakında Star ekranlarında seyircisinin karşısına çıkacak. Geçtiğimiz gün, başrollerinde usta oyuncuların yer aldığı dizinin ilk bölümünden fotoğraflar yayınlandı. Fotoğraflar, diziye olan merakı canlandırdı.
Başrollerinde Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Birce Akalay, Aslı Enver ve Mesut Akusta gibi usta isimlerin yer aldığı dizinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar yapacak.
Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği dizinin senaryosunu ise Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme aldı.
Babil’in konusu
Babil dizisinde İrfan, büyük bir üniversitede Ekonomi hocası olarak çalışmaktadır. İdealist bir profesör olan İrfan öyle bir zaman gelir ki düşünceleri yüzünden işinden atılır ve hiç bir yerde iş bulamaz. Kötü olaylar üst üste gelir. İşsiz kalan İrfan’ın oğlu ise masraflı bir tedavi gerektiren ölümcül bir hastalığa yakalanır.