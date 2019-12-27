Babil dizisinin ilk bölümüne ait fotoğraflar yayınlandı! Oyuncu kadrosu damga vurdu

Babil’in konusu

Babil dizisinde İrfan, büyük bir üniversitede Ekonomi hocası olarak çalışmaktadır. İdealist bir profesör olan İrfan öyle bir zaman gelir ki düşünceleri yüzünden işinden atılır ve hiç bir yerde iş bulamaz. Kötü olaylar üst üste gelir. İşsiz kalan İrfan’ın oğlu ise masraflı bir tedavi gerektiren ölümcül bir hastalığa yakalanır.