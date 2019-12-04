Babil dizisi için flaş gelişme! Halit Ergenç Aslı Enver Ozan Güven gibi isimler yer alıyordu
Efsane isimleri kadrosunda barındıran Babil dizisi hakkında flaş bir gelişme yaşandı, heyecanla bekleyen seyirciler neye uğradığını şaşırdı.
Başrollerini Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu'nun paylaştığı Babil dizisi ilk kez MIPCOM Fuarı'nda görücüye çıkmış, Türk yapımlarının boy gösterdiği Cannes'da fırtınalar estirmişti. İlk tanıtımı yayınlanan dizi büyük yankı uyandırmıştı.
Efsane kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Babil'in yakında beINCONNECT Platformunda yayınlanacağı duyrulmuştu. Fakat beklenmedik bir gelişme oldu.
Yönetmeliğini Uluç Bayraktar'ın üstlendiği ve bu aylarda gösterime girmesi beklenen Babil dizisi yapımı, yapımcı ve yayıncı kuruluş arasında yayın takvimi anlaşmazlığı çıkması dolayısıyla karşılıklı olarak sona erdi.
Yapımcı ve yayıncı kuruluş konuyla ilgili ortak bir açıklamada bulundu:
"beIN MEDIA GROUP ve Ay Yapım olarak aldığımız ortak kararla “Babil” dizisinin beINCONNECT Platformunda yayınlanmayacağını bildirmek isteriz.''