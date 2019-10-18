Babasının izinden giden Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman herkesi mest etti
Rafet El Roman'ın kızı Su EL Roman, güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bıraktırıyor, El Roman, babasının izinden gidiyor.
Son olarak sosyal medya hesabı Instagram'ın DM bölümünden bir kadına attığı mesajın ardından kandırıldığını itiraf ederek gündeme gelen Rafet El Roman'ın bu sefer kızı Su El Roman gündeme geldi. El Roman'ın üç çocuğundan biri olan Su, şimdilerde 21 yaşında oldu ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesin dikkatini çekmeye başladı.
Son zamanlarda güzelliğiyle dikkat çeken Su El Roman, sosyal medya hesabı Instagram'dan anlaşılacağı üzere gezmeyi, sevmesinin yanı sıra müziğe de oldukça ilgi duyuyor. Babasının izinden giden Su, ingilizce şarkılar seslendirdiği videolarını da Instagram hesabından paylaşıyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan Su El Roman, 1996 ve 2002 yılları arasında evli olan Tuğba Altıntop ve Rafet El Roman'ın çiftinin iki kızından biri. Su'yun bir de Şevval El Roman adında bir kardeşi daha var.
Rafet El Roman'ın kızlarından Su, bir dönem, bikinili paylaşımları nedeniyle de magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.