Babasının izinden giden Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman herkesi mest etti

Son olarak sosyal medya hesabı Instagram'ın DM bölümünden bir kadına attığı mesajın ardından kandırıldığını itiraf ederek gündeme gelen Rafet El Roman'ın bu sefer kızı Su El Roman gündeme geldi. El Roman'ın üç çocuğundan biri olan Su, şimdilerde 21 yaşında oldu ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesin dikkatini çekmeye başladı.