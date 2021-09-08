Babasının cenazesine çelenk gönderen Gülben Ergen'e Yeşim Salkım'dan yeşil ışık

Yıllardır kanlı - bıçaklı olan, hatta ‘bir ömür boyu barışmazlar’ listesinde üst sıralarda yer alan iki şarkıcı Yeşim Salkım ve Gülben Ergen'in arasındaki buzlar eridi. Yeşim Salkım’ın usta sanatçı babası Dursun Salkım vefat etti, cenaze töreninde Gülben Ergen’in yolladığı çelenk dikkatlerden kaçmadı. Bunun üzerine Salkım'ın, sosyal medyada dolaşan söylentilere göre, çevresine artık kimseyle küs kalmak istemediğini ve Ergen’in cenazeye çelenk yollamasıyla birlikte Gülben Ergen’le arasındaki kavgayı, küslüğü sonlandırmak istediğini dile getirdiği konuşuluyor.