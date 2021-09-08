Babasının cenazesine çelenk gönderen Gülben Ergen'e Yeşim Salkım'dan yeşil ışık
Buzlar eridi, küslük bitti! Babasının cenazesine çelenk gönderen Gülben Ergen'e Yeşim Salkım'dan yeşil ışık...
Yıllardır kanlı - bıçaklı olan, hatta ‘bir ömür boyu barışmazlar’ listesinde üst sıralarda yer alan iki şarkıcı Yeşim Salkım ve Gülben Ergen'in arasındaki buzlar eridi. Yeşim Salkım’ın usta sanatçı babası Dursun Salkım vefat etti, cenaze töreninde Gülben Ergen’in yolladığı çelenk dikkatlerden kaçmadı. Bunun üzerine Salkım'ın, sosyal medyada dolaşan söylentilere göre, çevresine artık kimseyle küs kalmak istemediğini ve Ergen’in cenazeye çelenk yollamasıyla birlikte Gülben Ergen’le arasındaki kavgayı, küslüğü sonlandırmak istediğini dile getirdiği konuşuluyor.
Koronavirüsten hayatını kaybeden Yeşim Salkım'ın müzisyen babası Dursun Salkım, son yolculuğuna uğurlandı. Dursun Salkım, Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan namazın ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Ergen, cenazeye çiçek göndererek, Salkım'a zeytin dalı uzattı
Gülben Ergen, yıllardır kanlı bıçaklı olduğu Yeşim Salkım'ı acı gününde yalnız bırakmadı. Ergen, cenazeye çiçek göndererek, Salkım'a zeytin dalı uzattı. Son yıllarda sürekli birbirine gönderme yapan ikiliden Ergen'in çelenk göndermesiyle Salkım'ın ne cevap vereceği merak konusu olmuştu. Salkım'ın yanıtı ise gecikmedi.
İşte o çelenk...