Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz bakın neler söyledi
Burak Deniz, geçtiğimiz hafta babası Teoman Deniz'i kaybetti. Fakat oyuncu babasının cenazesine katılmadı.
Geçtiğimiz hafta Burak Deniz'in babası Teoman Deniz, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Önceki gün Nişantaşı'ndaki spor salonundan çıkarken objektiflere yakalanan Burak Deniz, babasının cenaze törenine neden katılmadığını açıkladı.
Habertürk'te yer alan habere göre, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Deniz, babasının cenazesine neden katılmadığına şu sözlerle açıklık getirdi:
"Sadece zamansal açıdan yetişemedim sonrasında vedalaştık öyle yazıldığı gibi babamla bir problemim yoktu."
Burak Deniz ayrıca setlerdeki ortamı güvenli bulup bulmadığı sorusuna ise, "Olabildiğince önlemler alınıyor. Setlerdeki önlemlere güvenmek zorundayız herkes kadar bu sektörün de böyle ilerlemesi gerekiyor o yüzden hayatın akışına göre ilerlemeliyiz" cevabını verdi.
Burak Deniz: 20 Ekim 1989 yılında İstanbul’da doğmuştur. Anne ve babası Burak Deniz küçükken boşanmıştır. Üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Sanat Tarihi bölümünde tamamlayan oyuncu 2011 yılında yapımcılığını Timur Savcı’nın yaptığı “Kolej Günlüğü” adlı dizi ile oyunculuğa adım atmıştır.