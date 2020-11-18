Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz bakın neler söyledi

Burak Deniz ayrıca setlerdeki ortamı güvenli bulup bulmadığı sorusuna ise, "Olabildiğince önlemler alınıyor. Setlerdeki önlemlere güvenmek zorundayız herkes kadar bu sektörün de böyle ilerlemesi gerekiyor o yüzden hayatın akışına göre ilerlemeliyiz" cevabını verdi.