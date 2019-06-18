Babasını yeni kaybeden Başak Dizer'e Sevda Demirel'den ayıp sözler!

Babasını yeni kaybeden Başak Dizer'e Sevda Demirel'den ayıp sözler!

Babalar Günü'nde aldıkları acı haberle yıkılan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'a Sevda Demirel'den öyle bir yorum geldi ki Demirel yok artık dedirtti.

Babasını yeni kaybeden Başak Dizer'e Sevda Demirel'den ayıp sözler! - Sayfa 1

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, Babalar Günü'nde yaşanabilecek en kötü olayı yaşayarak Dizer'in kanserden dolayı tedavi gören babasını kaybettiler. Şarkıcı Sevda Demirel ise Dizer'in yaşadığı acı hakkında yaptığı "Sanki yabancı birinin cenazesinde" yorumuyla herkesi şaşkınlığa uğrattı.

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Babasını yeni kaybeden Başak Dizer'e Sevda Demirel'den ayıp sözler! - Sayfa 2

Dizer'in babası Ali Cengiz Dizer, Babalar Günü'nde Bursa'daki Nilüferköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze ayakta durmakta güçlük çeken Başak Dizer'e ise en büyük destek eşinden geldi.

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Babasını yeni kaybeden Başak Dizer'e Sevda Demirel'den ayıp sözler! - Sayfa 3

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında Sevda Demirel, "Sanki çok yabancı birinin cenazesine gitmiş gibi duruyor. 

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Babasını yeni kaybeden Başak Dizer'e Sevda Demirel'den ayıp sözler! - Sayfa 4

Ne olmuştu?

Karizmatik oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, Babalar Günü'nde yaşanabilecek en kötü olayı yaşadı. Başak Dizer'in kanserden yaşamını yitiren babası Ali Cengiz Dizer, Bursa'daki Nilüferköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

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