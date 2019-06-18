Babasını yeni kaybeden Başak Dizer'e Sevda Demirel'den ayıp sözler!

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, Babalar Günü'nde yaşanabilecek en kötü olayı yaşayarak Dizer'in kanserden dolayı tedavi gören babasını kaybettiler. Şarkıcı Sevda Demirel ise Dizer'in yaşadığı acı hakkında yaptığı "Sanki yabancı birinin cenazesinde" yorumuyla herkesi şaşkınlığa uğrattı.