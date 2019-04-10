Babasını mezardan çıkarıp çırılçıplak fotoğraf çekildi! Sebebi ise şoke etti
ÇİN'de dünyayı ayağa kaldıran olayda 33 yaşındaki bir adam, sanat için babasının mezarını açtı ve iskeletiyle birlikte çekildiği fotoğraflarını paylaştı.
Fotoğraf sanatçısı 33 yaşındaki Çinli Siyuan Zhuji, paylaştığı fotoğraflarla bir anda dünyanın gündemine oturdu. Babasını 3 yaşındayken karaciğer kanserinden kaybeden ve hayal meyal hatırlayan Zhuji, en büyük isteğini gerçekleştirdi. Birçok kişinin eleştirdiği sanatçı, babasını mezarından çıkarıp birlikte fooğraf çekildi.
Çekildiği fotoğrafları internetten paylaşan Zhuji, kısa süre içinde milyonlarca kez tıklandı. Siyuan, çektiği bu kareleri sanat web sitesi Artand ve Çin mikroblog sitesi Weibo'da, yayınladı.
Bildiğiniz üzere birçok Asya ülkesinde aile üyelerinin kalıntılarının ve mezarlarının tedavisini çevreleyen birçok batıl inanç ve kural bulunuyor. Ancak, birinin mezarını kazmak veya ölüleri rahatsız etmek, çok saygısız olduğu düşünülüyor.
Bu fotoğraflar için ilk olarak mezarlık görevlisine günlerce dil döken Siyuan, sonunda görevliyi ikna ederek mezardan babasının kemiklerini çıkardı. Üstelik görevli, Siyuan'ın babasının kemikleriyle fotoğraf çekimi için yardım etti.