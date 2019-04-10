Babasını mezardan çıkarıp çırılçıplak fotoğraf çekildi! Sebebi ise şoke etti

Bildiğiniz üzere birçok Asya ülkesinde aile üyelerinin kalıntılarının ve mezarlarının tedavisini çevreleyen birçok batıl inanç ve kural bulunuyor. Ancak, birinin mezarını kazmak veya ölüleri rahatsız etmek, çok saygısız olduğu düşünülüyor.