Babasına bile güvenmiyor! İrem Derici'den şok itiraflar!
İrem Derici, 'Katarsis' adlı programa konuk oldu. Hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
İrem Derici, psikolog Gökhan Çınar'ın ''Katarsis'' adlı programına katıldı. Derici, hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Sosyal hayatını sınırlandırdığını anlatan Derici, ''Zekam çok üstün, çoğu insana tahammülüm yok'' dedi. İşte o samimi açıklamalar...
''Herkesi kendim gibi sanıp her şeyimi anlatıyorum. Sonra zararını görüyorum. Sosyalliği kısıtladım. Evde sade bir hayat sürüyorum. Zaten çoğu insana tahammülüm yok. Zekamı çok üstün gördüğüm için olmuyor, kimseyle kan tutmuyor.''
''Babama güvenmem''
''Babama bile güvenmem. İnsanlar ailesinden bile kazık yiyor. Annem ve babam ben küçükken ayrıldılar. Beni haftada bir alması gereken babamı ayda bir görüyordum. Gözü de hiç üstümde değildi.
Eve giderdik, gazetesini okurdu. Öyle otururduk kenarda. Babamla, popçuluk mevzum başladığında baba-kız gibi olduk. Bu bizim 24 yılımızı aldı. Yüzde yüz güvendiğim tek kişi annem.''