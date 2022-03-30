Babası yüzünden bacağı kesildi Adana'da onu gören motive oluyor
ADANA'da 13 yaşındayken bacağı kesilen Ahmet Dönmez, 200 kilometre uzaktaki illere bile bisikletle gidip geliyor. Hayata küsmeyen Dönmez, kendisini görenlerin motive olduğunu söyledi.
Adana'da tek bacağıyla hayata tutunmak zorunda kalan Dönmez, birçok spor dalıyla ilgilenmesinin yanı sıra 3 sene önce de bisiklet sürmeye başladı.
Bisikletle kilometrelerce pedal çevirerek hayata tutunan genç en büyük hedefinin triatlon sporcusu olmak olduğunu söyledi.
Ahmet Dönmez, insanların kendisini gördüğünde motive olduğunu söyleyerek, “Yorucu bir spor yapıyorum. ‘Tek bacakla yorulmuyorsun’ diyenler var ama yoruluyorum. Mersin’e, Hatay’a gidip geliyorum bisikletle." dedi.
Yolda görenlerin güzel tepkilerini aldığını söyleyen Dönmez, "Benim videomu çekiyorlar. Öyle olunca ben de motive oluyorum ve daha çok azmediyorum. Çünkü insanlara umut olduğumu görüyorum” diye konuştu.