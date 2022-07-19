Babası "Tek gecelik ilişkimin ürünü" demişti! Survivor Nagihan'dan Hakan Ural'a olay paylaşım
Babası Selçuk Ural'ın yaptığı açıklamalar ile Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Hakan Ural daha önce hakkında kötü yorum yaptığı Nagihan Karadere'den olay yaratan bir paylaşım aldı.
Geçtiğimiz gün Selçuk Ural'ın "Tek gecelik ilişkimin ürünü" açıklamaları ile gündeme bomba gibi düşen Hakan Ural'a bir paylaşımda Nagihan Karadere'den geldi.
Selçuk Ural oğlu Hakan Ural ile ilgili katıldığı bir programda "Kızım için böyle bir DNA testi istemedim çünkü annesiyle evliydim. Ben çok çapkın ve çok hızlı yaşamış bir insanım. Bunu da tüm o devir bilir.
Binlerce flörtüm oldu. Bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı. Kadın, Hakan'ı doğurduktan sonra karşıma çıktı. Ben Hakan'ı alıp lunaparklara götürüyordum ama çocuk davamız 8-10 sene sürdü" dedi.
Selçuk Ural'ın oğlu hakkında söylediği bu sözler bütün ülkenin gündeminde yer alırken Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere'de açıklamalara sessiz kalmadı.