Babası tarafından kafası kesilerek öldürüldü! Kocaeli'de Santa Barbara'nın gizemli efsanesi: Ölmeden önce...
Roma İmparatorluğu'na başkentlik yapan İzmit'te Hristiyanlığı seçtiği için babası tarafından öldürüldüğüne inanılan Santa Barbara, çeşitli rivayetlerle anılıyor.
Asırlar önce İzmit'te (Nikomedya) doğduğu ve burada yaşadığı rivayet edilen Barbara, efsaneye göre zengin bir paganın kızıydı ve gizlice Hristiyan olduğu için babası tarafından kafası kesilerek öldürüldü.
Babasının üstüne yıldırım düşerek ölmesiyle bunun bir işaret olduğunu düşünen halk, Barbara'ya "Santa" (Azize) adını verdi. Santa Barbara, her yıl 4 Aralık'ta Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ölmeden önce hapis tutulduğuna inanılan tarihi surlar altındaki mahzende anılıyor.
Barbara'nın efsanesini anlatan Kocaeli Art Nicomedia Derneği Başkanı Akın Ülkü Sevinç, "Roma İmparatorluğu döneminde 4'üncü yüzyıla kadar pagan inancı hakimdi. Allah’a inanmak suçtu. İnanan kişiler ölüm cezasına çarptırılıyordu ve mal varlıklarına el konuluyordu." dedi.
Sevinç "Bu sebepten dolayı milyonlarca Romalı katledilmişti. Santa Barbara da katledilen kişilerden birisidir. Nikomedia’da doğup büyümüştür. Genç yaşlarda Hristiyanlık inancını benimsemiş ve yaşamıştır." ifadelerini kullandı.