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Babası şoför annesi terziydi o milyoner oldu! Küçük atölyede başladı 65 ülke peşinde

Babası şoför annesi terziydi o milyoner oldu! Küçük atölyede başladı 65 ülke peşinde

ANTALYA'da Can Hakan Karaca, yaklaşık 30 yıl önce küçük bir atölyede tek başına başladığı işte 65 ülkeye ihracat yapmaya başladı.

Babası şoför annesi terziydi o milyoner oldu! Küçük atölyede başladı 65 ülke peşinde

Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1991'de Antalya'ya gelen Can Hakan Karaca Karaca, gıda saklama işine girmeye karar verdi.

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Babası şoför annesi terziydi o milyoner oldu! Küçük atölyede başladı 65 ülke peşinde

Küçük bir atölyede tek başına işe başlayan Karaca, otellere ve çevre illerdeki firmalara iş yapmaya başladı.

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Babası şoför annesi terziydi o milyoner oldu! Küçük atölyede başladı 65 ülke peşinde

Yeni teknolojilere verdiği önem doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarını yoğunlaştıran Karaca, akıllı soğutma makineleri üretmeyi başardı.

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Babası şoför annesi terziydi o milyoner oldu! Küçük atölyede başladı 65 ülke peşinde

İlk etapta komşu ülkelere ihracata başlayan Karaca, 30 yıllık iş tecrübesi sayesinde bugün ABD'den Rusya'ya, İngiltere'den Hindistan'a, Küba'dan Sudan'a kadar 65 ülkeye soğutma makineleri satıyor.

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