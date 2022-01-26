Babası 'oğlum beni batırırsın' dedi dinlemedi 2 öküzünü sattırdı işe başladı şimdi bakın ne halde?

Oğlum beni batırırsın: Sermayesi olmayan Karakaya, 1986 yılında "Oğlum, beni batırırsın." demesine rağmen babasına 2 öküzünü 3 bin liraya sattırıp sermaye yaptı, iş verenin de desteğiyle kataforez kaplama ve boya alanında "Karakaya 86" adlı şirketini 70 metrekarelik bir dükkanda kurdu.