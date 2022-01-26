Babası 'oğlum beni batırırsın' dedi dinlemedi 2 öküzünü sattırdı işe başladı şimdi bakın ne halde?
Karabük'ün Eflani ilçesindeki köyünden küçük yaşlardayken babasına sattırdığı 2 öküzün parasını cebine koyarak İstanbul'a giden Şeref Karakaya, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 4 fabrikasında 500 kişiyi iş sahibi yaptı.
Karabük'ün Eflani ilçesi Çukurören köyünden küçük yaşta ayağında kara lastik, dedesinin hediye ettiği çiçekli gömlek ve 3 beden büyük ceketiyle İstanbul'a giden Karakaya, bir süre börek ve poğaça satarak geçimini sağladı.
Daha sonra metal kaplama, boya işi yapan bir işletmede çalışmaya başlayan Karakaya, iş vereninden "Gel sana bir işletme kuralım." şeklinde teklif aldı.
Oğlum beni batırırsın: Sermayesi olmayan Karakaya, 1986 yılında "Oğlum, beni batırırsın." demesine rağmen babasına 2 öküzünü 3 bin liraya sattırıp sermaye yaptı, iş verenin de desteğiyle kataforez kaplama ve boya alanında "Karakaya 86" adlı şirketini 70 metrekarelik bir dükkanda kurdu.
Yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor: Zamanla kardeşleri Ali, Ramazan ve Hasan Karakaya'yı da yanına alıp aile şirketi olarak faaliyetlerini Kocaeli, Sakarya ve Aksaray'daki 4 fabrikada sürdüren Karaya, yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor.