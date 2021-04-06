Babası Erhan Önal'ı kaybeden Sen Çal Kapımı yıldızı Bige Önal'dan ağlatan paylaşım
Sen Çal Kapımı oyuncusu Bige Önal, geçtiğimiz haftalarda babası, efsane futbolcu Erhan Önal'ı kaybetti. Instagram'dan yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.
FOX TV ekranlarında yayımlanan Sen Çal Kapımı adlı dizide Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile beraber rol alan Bige Önal'ın utbolcu babası Erhan Önal, 16 Mart'ta yaşamını yitirdi.
Yaşadığı büyük acıyla yıkılan Bige Önal ise babasının vefatından günler sonra duygusal bir paylaşım yaptı.
Instagram hesabından babasıyla çocukken çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Bige Önal, paylaşımına şunları yazdı:
"Hayatım hep sen odaklı değişti, gelişti. Varlığında en büyük aşkım. Yokluğunda hayatımın en büyük varlığısın. Unutur muyum diye korkuyorum gittiğinden beri; unutmak ne kelime...''
''Her detayı; yüzündeki, elindeki her kıvrımı ezbere biliyorum. Özleminle ne yaparım onu bilmiyorum.''