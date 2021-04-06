Babası Erhan Önal'ı kaybeden Sen Çal Kapımı yıldızı Bige Önal'dan ağlatan paylaşım

Instagram hesabından babasıyla çocukken çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Bige Önal, paylaşımına şunları yazdı:

"Hayatım hep sen odaklı değişti, gelişti. Varlığında en büyük aşkım. Yokluğunda hayatımın en büyük varlığısın. Unutur muyum diye korkuyorum gittiğinden beri; unutmak ne kelime...''