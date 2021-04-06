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Babası Erhan Önal'ı kaybeden Sen Çal Kapımı yıldızı Bige Önal'dan ağlatan paylaşım

Babası Erhan Önal'ı kaybeden Sen Çal Kapımı yıldızı Bige Önal'dan ağlatan paylaşım

Sen Çal Kapımı oyuncusu Bige Önal, geçtiğimiz haftalarda babası, efsane futbolcu Erhan Önal'ı kaybetti. Instagram'dan yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

Babası Erhan Önal'ı kaybeden Sen Çal Kapımı yıldızı Bige Önal'dan ağlatan paylaşım

FOX TV ekranlarında yayımlanan Sen Çal Kapımı adlı dizide Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile beraber rol alan Bige Önal'ın utbolcu babası Erhan Önal, 16 Mart'ta yaşamını yitirdi. 

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Babası Erhan Önal'ı kaybeden Sen Çal Kapımı yıldızı Bige Önal'dan ağlatan paylaşım

Yaşadığı büyük acıyla yıkılan Bige Önal ise babasının vefatından günler sonra duygusal bir paylaşım yaptı. 

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Babası Erhan Önal'ı kaybeden Sen Çal Kapımı yıldızı Bige Önal'dan ağlatan paylaşım

Instagram hesabından babasıyla çocukken çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Bige Önal, paylaşımına şunları yazdı:

"Hayatım hep sen odaklı değişti, gelişti. Varlığında en büyük aşkım. Yokluğunda hayatımın en büyük varlığısın. Unutur muyum diye korkuyorum gittiğinden beri; unutmak ne kelime...''

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Babası Erhan Önal'ı kaybeden Sen Çal Kapımı yıldızı Bige Önal'dan ağlatan paylaşım

''Her detayı; yüzündeki, elindeki her kıvrımı ezbere biliyorum. Özleminle ne yaparım onu bilmiyorum.''

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