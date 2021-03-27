Babası Erhan Önal'ı kaybeden Bige Önal abisiyle neden görüşmediğini açıkladı
Galatasaraylı efsane futbolcu Erhan Önal'ı yakın zamanda kaybeden Bige Önal, üvey abisiyle neden görüşmediğini ilk kez açıkladı.
16 Mart 2021'de babası Erhan Önal’ı kaybeden Bige Önal, önceki gün bir arkadaşıyla Nişantaşı'nda bir restoranda görüntülendi. Bir arkadaşıyla restoranda yemek yiyen oyuncu, doktora geldiğini ve üzüntülü olduğunu söyledi.
Önal, ''Çok konuşmak istemiyorum. Bugün doktora geldim arkadaşımla. Sağlığım iyi, daha iyi olacağım. Bu gün affınızı rica ediyorum. Elimden geldiğince dikkat ediyorum sette de böyleyiz'' dedi.
Sözlerini sürdüren Bige Önal, abisiyle neden görüşmediğini açıkladı:
"Patrick ile yakın değiliz. Çünkü ben abimle 21 yaşımdayken tanıştım, o yaştan sonra abi kardeş gibi olunmuyor maalesef.''
''Ama aramızda herhangi bir husumet yok. Tamamen birlikte büyümemekle alakalı bir durum. Abim Almanya’da yaşadığı için öyle pek abi-kardeş gibi olamadık."