Babası bile tanımamıştı! Yeşim Ceren Bozoğlu'nu gören şok oldu Kuruluş Osman'da oynuyor
Kuruluş Osman dizisindeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son halini gören gözlerine inanamadı.
Geniş Aile, Doktorlar, O Hayat Benim dizileriyle adını geniş kitlere duyuran 46 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu, başarılı oyunculuğuyla seyircilerin aklında yer edinmişti. Kilolu haliyle seyircinin aklına kalan Bozoğlu, kilolarına geçtiğimiz yıllarda savaş açmıştı.
2017 yılında mide küçültme ameliyatı olan Bozoğlu kısa sürede verdiği kilolarla hayranlarını hayrete düşürmüştü.
110 kilo olan Bozoğlu, ameliyat sonrası süreçte 60 kilo vererek yepyeni bir görünüme kavuştu.
İğne ipliğe dönen Bozoğlu şimdilerde Kuruluş Osman dizisinde seyirciyle Hazal Hatun karakteriyle buluşuyor.