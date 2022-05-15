Babası bildiği adam babasının katili çıktı! Gerçek babasını 48 yıl sonra öğrendi!

Muğla'nın Ula ilçesinde bir süre önce vefat eden Fatma A. geçmişte yasak aşk yaşadığı Akyaka'nın en zenginlerinden olan Mustafa Uyanık'tan 49 yıl önce bir kız çocuğu sahibi oldu. Fatma A. bu sırrı saklayarak Berrin N.'yi (49) resmi nikâhlı eşi Mahir A.'nın üzerine kaydettirdi.