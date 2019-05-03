Babası annesini vurdu ambulansın peşinden ''anne'' diyerek koştu
Adana'da bir kişi, sokak ortasında boşandığı eşini bacaklarından vurduktan sonra başına ateş ederek ölmek istedi.
Olay merkez Yüreğir ilçesi, PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ümmühan Işık (55) kendisine şiddet uyguladığı ve kötü alışkanları olduğunu ileri sürdüğü Arif Koncuk'tan (60) bir yıl önce boşandı. Ancak Koncuk 4 oğlunun annesi eşini bir türlü rahat bırakmadı.
Bugün de kadın bakkala ekmek almaya giderken onu takip edip sokakta yolunu kesti. Eski eşine önce hakaretler eden Koncuk daha sonra tabancasını çıkartıp iki el bacaklarına ateş etti. Kadın isabet eden mermilerin etkisiyle sokakta yere yığıldı.
Arif Koncuk bununla da yetinmeyerek silahla eski eşini darp etmeye başladı. Sokaktan geçen kadın ise olayı görünce şok oldu. Bir süre daha eski eşini darp eden Koncuk daha sonrada onun yanı başında kafasına bir el ateş etti.
Çevredeki vatandaşların çağırması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri hemen yaralı kadın ve eski eşine müdahale etti.