Babası Ali Şen'in evinde oldu Metin Şen'in beynine pıhtı attı! 'Allah korumuş'
|
Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen, Bodrum'da yaşadığı sağlık problemiyle gündeme geldi. Metin Şen, yürüyüşün ardından döndüğü evde baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan Metin Şen'in beynine pıhtı attığı ortaya çıktı. Aslı Şen'le evli olan Metin Şen'in sağlık durumu şimdi nasıl?
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen sevenlerini korkuttu. Geçen cuma, eşi Aslı Hanım, oğulları Berke ve Batu ile Bodrum'da yaşayan babası Ali Şen'i ziyarete giden Metin Şen'in hastanelik olduğu öğrenildi.
112
Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt, Metin Şen'le ilgili üzücü gelişmeyi paylaştı.
212
Cankurt, "Metin Bey, cumartesi sabahı yürüyüşe çıkmış ve yürüyüşünü bitirip eve döndüğü sırada fenalaşmış." dedi ve şöyle devam etti:
312
"Hastaneye kaldırılan Şen'in beynine pıhtı attığı ortaya çıkmış."
412