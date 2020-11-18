Babası açıkladı! Annesi enkaz altında Ayda'ya 'baban bizi gelip kurtaracak’ diye moral vermiş

Şu an için ev aradıklarını belirten Uğur Gezgin, “Öncelik tabi ev konusu var, ev işi çözülmek üzere zaten evin içine girdiğimiz zaman her şey çorap söküğü gibi gelecek. Sonra psikolojik tedavi sürecimiz var. Ondan sonra normal yaşamımıza mecburen devam etmek zorunda kalacağız" diye konuştu.