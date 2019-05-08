Babası 20 yaşındaki kızı kaçırdı! Şule için twitter ayaklandı yeni gelişme

65 gün tutsaktım

Şule Duman, karakol çıkışı DHA muhabirine yaşadıklarını anlattı. Duman, 27 Şubat'ta dersten çıktığında babasının, telefonla kendisini aradığını ve fakültenin önünde araca zorla bindirerek, kaçırdığını söyledi. Duman, "Kadın hakları ve eşitliği savunduğum için oldu bunlar. Önce başka bir köye sonra Sakarya'ya kendi evime götürüldüm. 65 gün kadar tutsaktım. Zor oldu, eğitim hakkım engellendi, okuluma gidemedim. Arkadaşlarımla görüşmeme izin vermediler. Telefonumu elimden aldılar. Niye kaçırdıklarını sorduğumda, 'Çevresel faktörlerden korumak için' cevabını aldım. Kendimi savunma hakkım zaten yoktu; çünkü hakkımda karar biçilmiş. Ne söylesem o an onlar için bir önemi yoktu. Benim düşüncelerimin, fikirlerimin, beni ben yapan birçok şeyden sıyrılmam ve onlar gibi olmamı istediler. Ankara'dan gelen arkadaşlarımla 1- 2 dakika görüşebildim. Psikolojik şiddete maruz kaldım" diye konuştu.