Baba'nın Büşra'sı süper miniyi çekti arkası dönük verdiği poz olay!
Baba dizisinde Tolga Sarıtaş, Haluk Bilginer, Hakan Kurtaş gibi isimlerle başrolde oynayan güzel oyuncu Özge Yağız, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Özge Yağız'ın süper minili pozlarına, sosyal medya kullanıcıları kayıtsız kalamadı. Genç oyuncuya kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Baba ile adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Özge Yağız, siyah mini elbisesiyle hayranlarının adeta nefesini kesti.
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Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Özge Yağız'ın pozlarına, alev emojili yorumlar yağdı.
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İşte Özge Yağız'ın olay olan pozları...
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25 yaşındaki Özge Yağız, oyuncu olmadan önce diyetisyenlik yapıyordu.
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