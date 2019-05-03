"Babamın tapulu malı" deyip köprülü alt geçidi trafiğe kapattı
MANİSA Kula'da, Karayolları Genel Müdürlüğü ile 5 yıldır hukuk mücadelesini sürdüren vatandaş, Asliye Hukuk Mahkemesi'nden aldığı mahkeme kararıyla "Babamın tabulu malı" dediği köprülü alt geçidin kendisine ait kısmını trafiğe kapattı.
Kula’da 2014 yılının Şubat atında açılan Narınca köprülü alt geçidinde, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine ait arsanın istimlak edilmeden köprülü kavşağa dahil edildiğini belirten Nafiz Özkara, alt geçidin açıldığı günden bu yana verdiği hukuk mücadelesini kazanarak yolun kendisine ait olan kısmını trafiğe kapattı.
Hukuki süreç uzadı
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kamulaştırma çalışması yapmadan kendilerine ait olan arsayı alt geçide dahil etmesinin ardından hukuki süreci başlattığını belirten Nafiz Özkara, 2014 yılının Şubat ayından bu yana Karayolları Genel Müdürlüğü'nü 2 kez mahkemeye verdiğini, mahkemelerin hepsinde kazanmasına rağmen Karayolları'nın dosyayı temyize göndermesinden dolayı hukuki sürecin uzadığını belirtti.
Masraflar ödenirse yolu açacak
Son olarak 2014/193 karar numaralı davayı kazandığını ve Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yola el atmasına izin verildiğini belirten Özkara, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kamulaştırma çalışması yapması ve kendisine ödenecek olan masrafların ödemesine kadar yolu trafiğe kapattığını söyledi.
Karayolları Genel Müdürlüğü'ne açtığı davaları kazandığını fakat Karayolları'nın dosyaları temyize gönderdiğini ifade eden Nazif Özkara, “Burası bizim babamızın tapulu malı. 5-6 sendir uğraşıyoruz fakat Karayolları ilgilenmiyor" diye konuştu.