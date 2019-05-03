"Babamın tapulu malı" deyip köprülü alt geçidi trafiğe kapattı

Masraflar ödenirse yolu açacak

Son olarak 2014/193 karar numaralı davayı kazandığını ve Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yola el atmasına izin verildiğini belirten Özkara, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kamulaştırma çalışması yapması ve kendisine ödenecek olan masrafların ödemesine kadar yolu trafiğe kapattığını söyledi.