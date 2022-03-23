Babamın tabutu açılmıyor! Şehidin cenazesinde yürek dağlayan detay çıktı: Meğer şehit olduğu gün...
BİNGÖL Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde dün mühimmat sevki esnasında meydana gelen patlamada şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İli memleketi Erzurum’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesinde ortaya çıkan detay yürekleri dağladı.
Dün saat 13.30 sularında Bingöl Kaleönü Mahallesinde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevki esnasında patlama meydana geldi.
Patlamada ağır yaralanan Özel Harekat Polisleri Necati Aygün ve Birol İli, Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan özel harekat polislerinden Aydın Çine nüfusuna kayıtlı Necati Aygün ve Erzurum Aziziye nüfusuna kayıtlı Birol İli, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Erzurumlu olan şehit Özel Harekat Polisi Birol İli, dün akşam saatlerinde kara yolu ile memleketine getirildi.