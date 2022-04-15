Babamın sesi gitti hiçbir şey konuşmadı! 'Çok kötü bir kocaydı' diyen Merve Özbey itiraf etti
Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olan Merve Özbey, babası hakkında acı bir itirafta bulundu.
Şarkıcı Merve Özbey, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Küçükken babasının kendisiyle görüşmediğini söyleyen Özbey, geçmişte yaşadığı zor zamanlarını anlattı.
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Özbey, babasının dünyanın en iyi insanlarından biri olduğunu ancak hiç iyi bir koca olmadığını söyledi.
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"Bizim yaşadıklarımız hiç kolay şeyler değildi" diyen ünlü sanatçı babası hakkında, "Sorumluluktan kaçtı galiba." dedi.
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Özbey "Bir süre benimle görüşmedi. Küçük bir çocuk olduğum için babama çok ihtiyacım vardı" dedi.
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