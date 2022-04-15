BIST 2.493
DOLAR 14,63
EURO 15,83
ALTIN 928,39

Babamın sesi gitti hiçbir şey konuşmadı! 'Çok kötü bir kocaydı' diyen Merve Özbey itiraf etti

Babamın sesi gitti hiçbir şey konuşmadı! 'Çok kötü bir kocaydı' diyen Merve Özbey itiraf etti

Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olan Merve Özbey, babası hakkında acı bir itirafta bulundu.

Babamın sesi gitti hiçbir şey konuşmadı! 'Çok kötü bir kocaydı' diyen Merve Özbey itiraf etti

Şarkıcı Merve Özbey, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Küçükken babasının kendisiyle görüşmediğini söyleyen Özbey, geçmişte yaşadığı zor zamanlarını anlattı.

118
Babamın sesi gitti hiçbir şey konuşmadı! 'Çok kötü bir kocaydı' diyen Merve Özbey itiraf etti

Özbey, babasının dünyanın en iyi insanlarından biri olduğunu ancak hiç iyi bir koca olmadığını söyledi.

218
Babamın sesi gitti hiçbir şey konuşmadı! 'Çok kötü bir kocaydı' diyen Merve Özbey itiraf etti

"Bizim yaşadıklarımız hiç kolay şeyler değildi" diyen ünlü sanatçı babası hakkında, "Sorumluluktan kaçtı galiba." dedi.

318
Babamın sesi gitti hiçbir şey konuşmadı! 'Çok kötü bir kocaydı' diyen Merve Özbey itiraf etti

Özbey "Bir süre benimle görüşmedi. Küçük bir çocuk olduğum için babama çok ihtiyacım vardı" dedi.

418