Babam ve Oğlum filminin küçük yıldızı Ege Tanman'ın son hali herkesi şaşırttı
Babam ve Oğlum filminin küçük yıldızı Ege Ataman'ın son hali herkesi şaşırttı.
2005 Yılında vizyona giren, Ege'deki çiftlikten gazetecilik okumak için ayrılan Sadık'ın, yıllar sonra oğluyla beraber kasabaya yeniden dönüşünün anlatıldığı Babam ve Oğlum filminin küçük yıldızı Ege Tanman'ın şimdiki hali herkesi şoke etti.
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Babam ve Oğlum filminde, Deniz karakterine hayat veren Ege Tanman, 21 yaşında bir delikanlı oldu.
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Küçük yaşta birçok projede, usta isimlerle yer alan Tanman'ın son görüntüsü, hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor.
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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ege Tanman'a sık sık, ''Ne ara büyüdün'', ''Gerçekten çok değişmişsin'', ''Evrime kafa göz dalmak diye buna derim'' ve ''Bakışlar aynı kalmış'' gibi yorumlar yapılıyor.
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