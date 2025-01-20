"Babam arabeskin prensi değil, kralıydı" demişti! Tuğçe Tayfur'a Orhan Gencebay'dan yanıt geldi

Orhan Gencebay'dan yanıt

Sabah'ın haberine göre, Orhan Gencebay'a bu tartışma hakkında yorumu sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Ferdi kardeşimi çok severdim. O da beni çok severdi. Biz birbirimizi çok severdik açıkçası. Allah gani gani rahmet eylesin. O da bu dünyadaki görevini çok güzel yaptı. Allah gani gani rahmet eylesin."