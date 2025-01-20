"Babam arabeskin prensi değil, kralıydı" demişti! Tuğçe Tayfur'a Orhan Gencebay'dan yanıt geldi
Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İbrahim Tatlıses, Tayfur için "Arabeskin prensi" demişti. Tuğçe Tayfur, babasının vefatının ardından yaptığı paylaşımda ise "Babam arabeskin prensi değil kralıydı" demişti. Tuğçe Tayfur'a, arabesk müziğin sevilen ismi Orhan Gencebay'dan yanıt geldi.
"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla tanınan ve 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Arabasında Ferdi Tayfur'un "Emmioğlu" şarkısını dinleyen ve eşlik eden İbrahim Tatlıses, o anları takipçileriyle paylaşmıştı. Ferdi Tayfur'u unutmayan ünlü isim, paylaşımına "Seni hiç unutmayacağız. Unutturmayacağız. Arabeskin prensi" notunu düştü.
Tuğçe Tayfur'dan ilk paylaşım
Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, babasının vefatının ardından ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Babasıyla yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaşan Tuğçe Tayfur, paylaşımında "O arabeskin prensi değil kralıydı" demişti.
Orhan Gencebay'dan yanıt
Sabah'ın haberine göre, Orhan Gencebay'a bu tartışma hakkında yorumu sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Ferdi kardeşimi çok severdim. O da beni çok severdi. Biz birbirimizi çok severdik açıkçası. Allah gani gani rahmet eylesin. O da bu dünyadaki görevini çok güzel yaptı. Allah gani gani rahmet eylesin."