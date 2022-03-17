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Baba ve kız Ukrayna'daki savaştan Türkiye'ye kaçtı! Anne bakın neden gelmemiş

Baba ve kız Ukrayna'daki savaştan Türkiye'ye kaçtı! Anne bakın neden gelmemiş

RUSYA'nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaşta babası ve köpeğiyle kaçmayı başaran ancak annesi orada kalan Leyla Çapan, "Annemi çok özlüyorum" dedi.

Baba ve kız Ukrayna'daki savaştan Türkiye'ye kaçtı! Anne bakın neden gelmemiş

Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, savaştan kaçan vatandaşlar Türkiye’ye gelmeye devam ediyor. Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye babasıyla birlikte giriş yapan Leyla Çapan, annesini Ukrayna Kiev'de bırakmak zorunda kaldığını söyledi. 

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Baba ve kız Ukrayna'daki savaştan Türkiye'ye kaçtı! Anne bakın neden gelmemiş

Babası ve evcil köpeğiyle Türkiye’ye gelen Çapan, annesinin kendisine vatanı için sonuna kadar savaşması gerektiğini söylediğini ve bu yüzden gelmediğini ifade etti.

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Baba ve kız Ukrayna'daki savaştan Türkiye'ye kaçtı! Anne bakın neden gelmemiş

Annesini Ukrayna’da bırakıp gelmek zorunda kaldığını belirten Leyla Çapan, annesi kadar vatanını sevdiğini ama ölmek istemediği için babasıyla Türkiye’ye gelmeyi seçtiğini söyledi.

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Baba ve kız Ukrayna'daki savaştan Türkiye'ye kaçtı! Anne bakın neden gelmemiş

Leyla Çapan, “Annem vatanını sevdiği için gelmedi ve annemi orada bırakıp babamla gelmek zorunda kaldım. Babamla Samsun'a gidiyoruz. Annem vatanını sevdiği için gelemedi." diye konuştu.

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