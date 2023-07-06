Baba Vanga'nın yeni kehanetleri ürküttü! 2024'te yer yerinden oynayacak, tutarsa yandık!

Romanya merkezli medya kuruluşları, Baba Vanga’nın 2024 yılında dünyanın çok büyük bir dönüşüm içine gireceğini aktardı. 2024 yılında iki çok büyük bilimsel ilerlemenin dünyanın gidişatını sonsuza kadar değiştireceği iddia edilirken Baba Vanga, kansere karşı bir ilaç geliştirileceğini ve bu sayede bu hastalığın ortadan kalkacağını söyledi. Öte yandan Baba Vanga AIDS hastalığının da kökünün kazınacağını iddia etti.