Baba Vanga'nın 2025 yılı kehaneti tüyleri diken diken etti: 3 ay sonra her şey değişecek

Takipçileri, onun yıllar içerisinde Prenses Diana'nın ölümü ve Barack Obama'nın ABD Başkanı seçilmesi gibi önemli olayları önceden gördüğünü iddia ediyor. Baba Vanga'nın 2025 kehanetlerine bakılırsa ise zorlu bir yıl bizi bekliyor.