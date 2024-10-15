Baba Vanga'nın 2025 yılı kehaneti tüyleri diken diken etti: 3 ay sonra her şey değişecek
28 yıl önce hayatını kaybetmiş olmasına rağmen Bulgar medyum Baba Vanga'nın kehanetleri gündemde yer almaya devam ediyor. Balkanların Nostradamus'u olarak anılan Baba Vanga'nın 2025 yılı için ortaya attığı kehanetler şimdiden uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.
1996 yılında hayatını kaybetmesine rağmen Bulgar medyum Baba Vanga gelecek hakkında korkutucu derecede doğru tahminlerde bulunmuştu.
Takipçileri, onun yıllar içerisinde Prenses Diana'nın ölümü ve Barack Obama'nın ABD Başkanı seçilmesi gibi önemli olayları önceden gördüğünü iddia ediyor. Baba Vanga'nın 2025 kehanetlerine bakılırsa ise zorlu bir yıl bizi bekliyor.
Baba Vanga'nın 2025 kehanetleri
Kehanetlerinde bütün insanlığın sonunun başlayacağı tarihin 2025 yılı olacağını belirten Baba Vanga, Dünya üzerinde insanların yaşamının 5079'da sona ereceğini öngördü.
2025 yılından itibaren yaşamın iyice kötüye gideceğini öngören Baba Vanga, "Hayal edilemeyecek boyutlarda kozmik bir olayın yaşanacağını" söylerken, "2025'te Avrupa'da kıta nüfusunun büyük ölçüde azalmasına yol açacak büyük bir çatışma yaşanacağını da iddia etti.