Baba Vanga'dan bomba 2021 kehaneti! İnsanlık kanserden kurtulacak
Kahin Baba Vanga, 2021'de kansere çare bulunacağını, trenlerin uçacağını ve dünyayı “güçlü bir ejderhanın” ele geçireceğini söylemiş. “Güçlü ejderhanın” Çin olduğuna inanılıyor.
11 Eylül saldırılırını tahmin eden "kahin" Baba Vanga ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı! Kehanete göre 2021 yılında bir "ejderha" dünyayı ele geçirecek. Ejderhanın Çin kültüründe önemli bir yer tutmasından dolayı, o ejderhanın Çin olduğuna inanılıyor. Baba Vanga'ya göre 2021'de Putin'e suikast yapılacak, Donald Trump amansız bir hastalığa yakalanacak. İşte Baba Vanga'nın 2021 yılı kehanetleri...
2021 yılına sayılı günler kala, 11 Eylül saldırılarını ve Prenses Diana'nın ölümünü önceden bilen eden “kâhin” Baba Vanga’nın kehaneti bir anda gündem oldu. Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak bilinen, 1996 yılında hayatını kaybeden ve ölmeden önce 11 Eylül 2001 saldırısı ile ilgili çok ilginç tahminler yürütmüş olan Baba Vanga, bu sefer Çin ile ilgili bir kehaneti yüzünden gündem oldu.
Baba Vanga, 2021'de kansere çare bulunacağını, trenlerin uçacağını ve dünyayı “güçlü bir ejderhanın” ele geçireceğini söylemiş. İnsanlar “güçlü ejderhanın” Çin olduğuna inanıyor.
Daha önce birçok “kehaneti” ile dikkat çeken Baba Vanga gündeme bomba gibi düşen bir iddiayla yine gündemde. Baba Vanga daha önce Donald Trump, Vladimir Putin, Avrupa’da salgın ve Rus nükleer denizaltısı ile ilgili yaptığı “kehanetler” ile gündeme gelmişti. Baba Vanga bu sefer bir “ejderha kehaneti” ile dikkatleri çekti.