Baba Vanga'dan bomba 2021 kehaneti! İnsanlık kanserden kurtulacak

2021 yılına sayılı günler kala, 11 Eylül saldırılarını ve Prenses Diana'nın ölümünü önceden bilen eden “kâhin” Baba Vanga’nın kehaneti bir anda gündem oldu. Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak bilinen, 1996 yılında hayatını kaybeden ve ölmeden önce 11 Eylül 2001 saldırısı ile ilgili çok ilginç tahminler yürütmüş olan Baba Vanga, bu sefer Çin ile ilgili bir kehaneti yüzünden gündem oldu.