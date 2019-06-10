Baba olan Tolgahan Sayışman bombayı patlattı! Yeni projesine bakın

Son olarak Kanal D'de yayınlanan 'Bir Umut Yeter' adlı dizi ile ekranlarda görünen Tolgahan Sayışman, eşinin hamilelik sürecinde hiçbir projede yer almamıştı. Bebeğini kucağına aldıktan sonra yeni bir dizi üzerine çalışmalarına başlayan Sayışman, bakın hangi proje ile ekranlara dönecek.