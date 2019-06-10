Baba olan Tolgahan Sayışman bombayı patlattı! Yeni projesine bakın
Geçtiğimiz günlerde eşi Almeda Abazi ile birlikte bebeklerini kucağına alan Tolgahan Sayışman, yeni bir dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Son olarak Kanal D'de yayınlanan 'Bir Umut Yeter' adlı dizi ile ekranlarda görünen Tolgahan Sayışman, eşinin hamilelik sürecinde hiçbir projede yer almamıştı. Bebeğini kucağına aldıktan sonra yeni bir dizi üzerine çalışmalarına başlayan Sayışman, bakın hangi proje ile ekranlara dönecek.
Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, TRT 1’de yayınlanacak olan Şampiyon dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Şampiyon dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu da belli oldu.
Yapımını BSK Yapım’ın, yapımcılığını Başak Bingüller ve Çağrı Bingüller’in üstlendiği dizinin senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün kaleme alırken yönetmen koltuğunda Ketche (Hakan Kırvavaç) oturuyor.
Dizinin konusu ne olacak?: Şampiyon; Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı (Tolgahan Sayışman)’nın oğlu Güneş (Emir Özyakışır) için ringlere dönme mücadelesini konu alıyor.