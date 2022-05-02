Baba olan Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer'e aşkını haykırdı! Tam not aldı: Çok sevmek yetmedi
Geçtiğimiz günlerde baba olan Kıvanç Tatlıtuğ'un aşka gelip söylediği sözler sosyal medyadan tam not aldı.
Kurt Seyit ve Şura dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2016 yılında Paris'te sade bir törenle dünya evine girdi.
Mutlu bir evlilik sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, 15 Nisan'da Kurt Efe adını verdikleri oğullarını kucağına aldı.
İlk kez anne-baba olma sevincini yaşayan çiftten Tatlıtuğ, duygularını ''Annelik babalık provaları yapıyoruz. Dünyanın en güzel duygusu, kelimelerle tarif edilemez…'' sözleriyle dile getirdi.
Tatlıtuğ, kapak yüzü olduğu özel bir dergiye verdiği röportajda stil danışmanı eşi Başak Dizer'e olan aşkını anlattı.