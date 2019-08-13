Baba olan Ali Sunal'dan ilk paylaşım geldi! Kemal Sunal'ı andığı paylaşım duygulandırdı

Baba olan Ali Sunal'dan ilk paylaşım geldi! Kemal Sunal'ı andığı paylaşım duygulandırdı

Geçtiğimiz günlerde baba olan Ali Sunal, sosyal medya hesabı Instagram'dan ilk paylaşımını yaptı. Usta oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, babasını da yaptığı paylaşım ile andı.

Baba olan Ali Sunal'dan ilk paylaşım geldi! Kemal Sunal'ı andığı paylaşım duygulandırdı - Sayfa 1

Geçtiğimiz yıl Mart ayında hayatını avukat Nazlı Kurbanzade ile birleştirerek ikinci defa evlenen Ali Sunal, geçtiğimiz günlerde müjdeyi duyurmuş ve baba olduğunu söylemişti. Usta sanatçı Kemal Sunal'ın oğlu olan Ali Sunal, baba olmanın ardından yaptığı ilk paylaşımda babasını andığı notuyla herkesi duygulandırdı.

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Baba olan Ali Sunal'dan ilk paylaşım geldi! Kemal Sunal'ı andığı paylaşım duygulandırdı - Sayfa 2

 Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade'nin 'Narin' ismindeki bebekleri geçtiğimiz günlerde, 2 kilo 643 gram olarak dünyaya geldi. Bebekleri Narin, Kadıköy'deki özel bir hastanede hayata gözlerini açtı. 

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Baba olan Ali Sunal'dan ilk paylaşım geldi! Kemal Sunal'ı andığı paylaşım duygulandırdı - Sayfa 3

Ali Sunal, Instagram hesabından, "Ben baba oldummm. Rüya gibi... Hoşgeldin canım kızım güzel Narin’im. Benim hayatım Nar bebek" notunu düşerek baba olduğunu duyurdu. 

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Baba olan Ali Sunal'dan ilk paylaşım geldi! Kemal Sunal'ı andığı paylaşım duygulandırdı - Sayfa 4

Baba olmanın ardından Ali Sunal, yaptığı bu paylaşım ile herkesi duygulandırdı. Sunal, ''Canım babam, ben baba oldum. Umarım torununu görüp hissediyorsundur inşallah senin gibi bir baba bir aile reisi olabilirim. Narinimi seninle büyüteceğim hemen hemen her çocuk gibi... Eksiğim varsa kusura bakmayın heyecandandır hepinizi çok seviyorum. Nar bebeğin de selamı var'' notunu düştü. 

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