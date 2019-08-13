Baba olan Ali Sunal'dan ilk paylaşım geldi! Kemal Sunal'ı andığı paylaşım duygulandırdı
Geçtiğimiz günlerde baba olan Ali Sunal, sosyal medya hesabı Instagram'dan ilk paylaşımını yaptı. Usta oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, babasını da yaptığı paylaşım ile andı.
Geçtiğimiz yıl Mart ayında hayatını avukat Nazlı Kurbanzade ile birleştirerek ikinci defa evlenen Ali Sunal, geçtiğimiz günlerde müjdeyi duyurmuş ve baba olduğunu söylemişti. Usta sanatçı Kemal Sunal'ın oğlu olan Ali Sunal, baba olmanın ardından yaptığı ilk paylaşımda babasını andığı notuyla herkesi duygulandırdı.
Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade'nin 'Narin' ismindeki bebekleri geçtiğimiz günlerde, 2 kilo 643 gram olarak dünyaya geldi. Bebekleri Narin, Kadıköy'deki özel bir hastanede hayata gözlerini açtı.
Ali Sunal, Instagram hesabından, "Ben baba oldummm. Rüya gibi... Hoşgeldin canım kızım güzel Narin’im. Benim hayatım Nar bebek" notunu düşerek baba olduğunu duyurdu.
Baba olmanın ardından Ali Sunal, yaptığı bu paylaşım ile herkesi duygulandırdı. Sunal, ''Canım babam, ben baba oldum. Umarım torununu görüp hissediyorsundur inşallah senin gibi bir baba bir aile reisi olabilirim. Narinimi seninle büyüteceğim hemen hemen her çocuk gibi... Eksiğim varsa kusura bakmayın heyecandandır hepinizi çok seviyorum. Nar bebeğin de selamı var'' notunu düştü.