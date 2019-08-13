Baba olan Ali Sunal'dan ilk paylaşım geldi! Kemal Sunal'ı andığı paylaşım duygulandırdı

Baba olmanın ardından Ali Sunal, yaptığı bu paylaşım ile herkesi duygulandırdı. Sunal, ''Canım babam, ben baba oldum. Umarım torununu görüp hissediyorsundur inşallah senin gibi bir baba bir aile reisi olabilirim. Narinimi seninle büyüteceğim hemen hemen her çocuk gibi... Eksiğim varsa kusura bakmayın heyecandandır hepinizi çok seviyorum. Nar bebeğin de selamı var'' notunu düştü.