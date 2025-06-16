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Baba-oğul gözden kayboldu! Valilik duyurdu: Yasaklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Baba-oğul gözden kayboldu! Valilik duyurdu: Yasaklandı

Giresun'da serinlemek için babasıyla girdiği denizde kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı. Öte yandan Giresun Valiliği bugün il sınırlarındaki tüm sahil ve plajlarda denize girilmesinin yasaklandığını duyuruldu.

Baba-oğul gözden kayboldu! Valilik duyurdu: Yasaklandı - Resim: 1

Serinlemek için denize giren kimliği henüz belirlenemeyen baba ve oğlu, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sahil güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Baba-oğul gözden kayboldu! Valilik duyurdu: Yasaklandı - Resim: 2

Çevredeki vatandaşlarca denizden çıkartılan baba, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Baba-oğul gözden kayboldu! Valilik duyurdu: Yasaklandı - Resim: 3

Akıntıya kapılan çocuğu için ise arama çalışmaları sürüyor.

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Baba-oğul gözden kayboldu! Valilik duyurdu: Yasaklandı - Resim: 4

Giresun'da bugün denize girilmesi yasaklandı

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, can güvenliğini tehdit eden olumsuz deniz koşulları sebebiyle bugün il sınırlarındaki tüm sahil ve plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.

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