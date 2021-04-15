B6 vitamini ne işe yarar hangi besinlerde bulunur?
B6 vitamininin hormonal sistem, sinir sistemi, bağışıklık sistemi ve kan üretimi gibi birçok alanda görevleri bulunuyor. B6 vitamini içeren besinleri haberimizde bulabilirsiniz...
Özellikle süt ve ürünleri, meyve ve sebzeler gibi taze olarak tüketilebilen kaynaklarının yeterli miktarda alınması, vitamine olan gereksinimin karşılanması açısından oldukça önemlidir. B6 vitaminiyle ilgili merak edilenleri araştırdık...
B6 vitamini ne işe yarar?
B6 vitamini, insan vücudunda 100'den fazla biyolojik reaksiyonun gerçekleşmesi için gerekli olan bir mikro besin ögesidir. Beyin fonksiyonları üzerinde önemli etkileri bulunan B6 vitamini, sinirsel iletimi sağlayan nörotransmitterlerin üretimi için gereklidir. Bu görevine bağlı olarak bilişsel fonksiyonların yerine getirilmesi için piridoksinin yeterli miktarda alınması gerektiği söylenebilir. Proteinlerin ve glikojenin metabolizmasında görevleri bulunan B6 vitamini bu besin ögelerinin temel yapı taşlarına ayrıştırılarak vücutta kullanılmasına yardımcı olur.
B6 vitamini hangi besinlerde var?
B6 vitamininin temel kaynakları olarak tanımlanabilecek bu vitamini yüksek oranda içeren besinler ise şunlardır:
-Kuru baklagiller, özellikle de nohut
-Kırmızı ve beyaz et
-Süt ve ürünleri
-Balık ve deniz ürünleri
-Yumurta
-Havuç, ıspanak, bezelye, tatlı patates, karnabahar