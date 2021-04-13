B12 vitamini nedir hangi besinlerde bulunur?
Vücutta B12 vitamini seviyesi çok azaldığında B12 vitamini eksikliği görülebiliyor. Peki B12 vitamini eksikliğine ne iyi gelir? İşte B12 içeren besinler...
B12 vitamini nedir?
Suda çözünebilen bir vitamin olan B12 vücutta az miktarda da olsa depolanabilir. İçeriğindeki kobalt minerali nedeniyle kobalamin olarak da bilinen vitamin, sağlıklı bir insanın karaciğerinde yaklaşık 2 mg ve diğer vücut bölgelerinde 2 miligram olmak üzere toplamda 4 mg kadar depolanır.
Depolanma miktarı düşük olduğundan dolayı günlük olarak alınması önerilen B12 vitamini, hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunur. İnsan vücudunda kalın bağırsak ve ince bağırsakta az miktarda sentezlenebilen vitamin, yüksek ısıya maruz kaldığında fonksiyonunu yitirir. B12 vitamini vitamini içeren besinler şöyle:
Karaciğer, dalak gibi sakatatlar
Organ etleri, B12 değeri en yüksek kırmızı et çeşitleridir. Özellikle koyun olmak üzere kırmızı ete sahip hayvanların ciğer ve böbrek ürünleri yüksek miktarda B12 içeren besinlerin başında gelir.
Midye, istiridye, karides gibi kabuklu deniz ürünleri
B12 içeren gıdalar arasında deniz ürünleri ve balıklar da bulunur. Kırmızı ete oranla ülkemizde daha az tüketiliyor olsa bile deniz ürünleri ve balıklar hem makro hem mikro besin değeri açısından önemli yiyeceklerdir