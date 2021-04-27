B12 vitamini eksikliği neden olur ne iyi gelir?

B12 Vitamini Nelerde Bulunur?

B12 eksikliğinin neden olduğu bağışıklık sisteminin zayıflaması, unutkanlık gibi hafıza problemleri ve kansızlık gibi durumlar için hayvansal gıda tüketmeyen kişiler takviye ürünlerden faydalanabilmektedir.

B12 Vitamininin en çok bulunduğu besinler ise;

-Et

-Süt

-Yumurta

-Peyniralık gibi hayvansal besinlerdir.