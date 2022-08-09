Azra Kohen, Başak Sayan'ı fena harcadı! İntikam için Sayan'ın üstsüz fotoğrafını ifşa etti!

Ünlü oyuncu, aynı zamanda senarist olan Başak Sayan ve psikolog, yazar Azra Kohen arasında intikam savaşları bitmiyor. Başak Sayan'ın çalıntı kitap iddialarından dolayı başlayan savaşta Azra Kohen'in 'Fi' kitabının 'Bağlanma Korkusu’ isimli kitabından çalıntı olduğu iddia edilmiş ve soluk mahkemede alınmıştı. Azra Kohen, Başak Sayan'a manevi tazminat davası açmış 150 bin TL'lik tazminat davasını kazanmıştı. Fakat Kohen'in tüm olanlardan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü yazara sevenlerinden bile tepki yağdı.