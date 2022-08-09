Azra Kohen, Başak Sayan'ı fena harcadı! İntikam için Sayan'ın üstsüz fotoğrafını ifşa etti!
Ünlü yazarlar Başak Sayan ve Azra Kohen arasında savaş büyüyor. Başak Sayan, Arzu Kohen'in 2013 yılında yayınlanan kitabı Fi'nin 2011'de yayınlanan kitabı Bağlanma Korkusu adlı kitabından çalıntı olduğunu söyleyerek mahkemeye başvurmuştu. Davayı kaybeden Başak Sayan, Azra Kohen'e tazminat ödeyecekti. Davayı kazanmasına rağmen intikam ateşi dinmeyen Kohen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesin tepkisini topladı.
Ünlü oyuncu, aynı zamanda senarist olan Başak Sayan ve psikolog, yazar Azra Kohen arasında intikam savaşları bitmiyor. Başak Sayan'ın çalıntı kitap iddialarından dolayı başlayan savaşta Azra Kohen'in 'Fi' kitabının 'Bağlanma Korkusu’ isimli kitabından çalıntı olduğu iddia edilmiş ve soluk mahkemede alınmıştı. Azra Kohen, Başak Sayan'a manevi tazminat davası açmış 150 bin TL'lik tazminat davasını kazanmıştı. Fakat Kohen'in tüm olanlardan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü yazara sevenlerinden bile tepki yağdı.
Yazar Azra Kohen, 'Fİ' kitabının ‘Bağlanma Korkusu’ isimli kitabından çalıntı olduğunu iddia eden oyuncu Başak Sayan’a tazminat davası açmıştı. Sunulan dilekçede, Başak Sayan’ın 2010’da yazdığı ‘Bağlanma Korkusu’ adlı kitabı 2011’de yayımlandığı, Kohen’in Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinin ilk kitabı Fİ’nin ise 2013’te yayımlandığı kaydedilmişti.
Sayan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendi kitabından intihal yapıldığını söylediği gerekçesiyle 1.5 milyonluk manevi tazminat davası açılmıştı. Geçtiğimiz yıl karara bağlanan davada mahkeme, Kohen’in eserlerinde intihal olmadığına hükmetti ve Sayan’ın Kohen’e 150 bin lira manevi tazminatı 3 yıllık faiziyle birlikte ödemesine karar verdi.
Ünlü yazar Azra Kohen, tüm bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşkına çevirdi. Kohen, İnstagram hesabından Başak Sayan'ın seneler önce çekilen seksi bir fotoğrafını paylaşarak, şu notu düştü: