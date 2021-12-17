Azra, Antalya'da öldürülüp 13 parçaya bölündü! Kayıp kafatasına ait çene kemikleri bulundu
ANTALYA 'da emlakçı Mustafa Murat Ayhan, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21), ömdürdükten sonra 13 parçaya bölüp cesedinin her bir parçasını başka bir yere attı. Ağustos ayından bu yana Azra'nın kafatası bulunamadı. Azra'nın bulunamayan başının atıldığı bölgede çene kemiği parçaları bulundu.
Antalya'da 28 Temmuz'da kaybolduktan 5 gün sonra inşaat mühendisi ve emlakçı Mustafa Murat Ayhan tarafından öldürülüp 13 parçaya ayrıldıktan sonra ormana atılan, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu (21) cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.
Katil emlakçı Mustafa Murat Ayhan'ın katlettiği Azra Gülendam Haytaoğlu'nun, hâlâ bulunamayan başının atıldığı bölgede çene kemiği parçaları bulundu.
Yapılan DNA testinde kemik parçalarının Azra'ya ait olduğu kesinleşti. Mustafa Murat Ayhan'ın, Kepezaltı'ndaki ormanlık alana attığını söylediği başı ise henüz bulunamadı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü morgunda tutulan kemik parçaları Osmaniye'ye gönderilecek. Burada ailesi tarafından mezarına defnedilecek.