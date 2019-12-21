Azra Akın'dan takdirlik hareket 40 mahkum çocuğuna unutulmaz bir gün yaşattı
Tescilli güzel Azra Akın Bakırköy Kadın Tutukevi'ne ziyarette bulundu ve 40 mahkumun çocuğunu 1 günlüğüne dışarı çıkardı. Akın, bu ziyaretlerin tek seferlik olmadığını da ifade etti.
2002 yılında Kainat güzeli seçilen Azra Akın, geçtiğimiz gün Bakırköy'de bulunan kadın cezaevine ziyarette bulundu. Mahkum çocukların cezaevinde doğum yapması nedeniyle içeride büyüyen 40 çocuğu bir gün boyunca dışarıya çıkardı. Çocukların eğlendiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Akın, yazdığı notla da düşündürdü.
Akın, Instagram hesabından örnek olan girişimini şu duygusal notla paylaştı:
"Bu çocuklar cezaevlerinde anneleriyle yaşayan yavrularımız. Ne olursa olsun sağlıklı büyümek hepsinin hakkı. Anne ve babaları cezaevinde olduğu için hiç bir yavruları görmezden gelemeyiz.''
''Ayrıca bu çocuklar anneleriyle birlikte cezaevlerinde büyümek zorunda iseler şartlarının dışarıdaki yaşıtlarından farklı olmadığından emin olmalıyız ki vicdanlarımız rahat olsun."
''Sormak istiyorum acaba bu çocukların beslenmeleri, sağlıkları, eğitimleri konusunda her şey yolunda mı? "Psikolojileri nasıl? Çünkü unutmayalım sağlıklı şartlarda büyümeyen her bir çocuk vicdanlarımızda kapatılması mümkün olmayan büyük bir yara olarak yaşayacaktır."