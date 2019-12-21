Azra Akın'dan takdirlik hareket 40 mahkum çocuğuna unutulmaz bir gün yaşattı

''Sormak istiyorum acaba bu çocukların beslenmeleri, sağlıkları, eğitimleri konusunda her şey yolunda mı? "Psikolojileri nasıl? Çünkü unutmayalım sağlıklı şartlarda büyümeyen her bir çocuk vicdanlarımızda kapatılması mümkün olmayan büyük bir yara olarak yaşayacaktır."