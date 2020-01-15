Azra Akın yeni projelerinden bahsetti bebeği ve eşi Atakan Koru için bakın neler dedi

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Akın, eşi Atakan Koru ve bebeği Demir için de ''Her şey yolunda, hiçbir sıkıntı yok. Çok şanslı bir anneyim. Ailemi de çok seviyorum. Çocuklarla ilgili projem de devam ediyor. Bu projeye de birçok ünlü destek olmak istiyor'' açıklamasında bulundu.