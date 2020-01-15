Azra Akın yeni projelerinden bahsetti bebeği ve eşi Atakan Koru için bakın neler dedi
2002 Miss World Dünya Güzeli Azra Akın, geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Akın, muhabirlere yeni projelerinden bahsetti.
Uzun bir süredir ekranlarda göremediğimiz dünya güzeli Azra Akın, geçtiğimiz günlerde alışveriş için gittiği bir AVM'de muhabirlerle sohbet etti. Yeni projelerinden bahseden güzel oyuncu, şunları söyledi:
''Yeni projeler için görüşme yaptım, kesinleşmeden sizlerle paylaşamıyorum. Yeni başladığım TV programımın ilk bölümü yayınlandı. İkinci bölümü de yayımlanacak.''
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Akın, eşi Atakan Koru ve bebeği Demir için de ''Her şey yolunda, hiçbir sıkıntı yok. Çok şanslı bir anneyim. Ailemi de çok seviyorum. Çocuklarla ilgili projem de devam ediyor. Bu projeye de birçok ünlü destek olmak istiyor'' açıklamasında bulundu.
Öte yandan Azra Akın, 2017 yılında 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Atakan Koru ile dünyaevine girmiş, 2018 yılında da oğulları Demir'i kucağına alarak anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.