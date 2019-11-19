Azra Akın ve Atakan Koru'nun mutlu günleri bebekleri Demir 1 yaşına bastı
2002 dünya güzeli Azra Akın ve Atakan Koru, mutluluklarını sosyal medyadan paylaştı, oğulları Demir, 1 yaşına bastı.
2002 yılında güzelliğiyle dünyayı büyüleyen Azra Akın, 2017 yılında 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Atakan Koru ile dünyaevine girmiş, 2018 yılında da oğulları Demir'i kucağına alarak anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Akın ve Koru çiftinin bebekleri Demir, 1 yaşına bastı.
Geçtiğimiz günlerde bebeği Demir'in ilk adımlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Azra Akın, bebeğinin 1. yaşında da mutluluklarını yine sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
Akın, oğlu Demir'in doğum günü fotoğraflarının altına, ''Demir’imiz 1 yaşında. Çok mutluyuz... Sevgili annemizin de doğum günü, birlikte kutlamanın sevincini yaşadık! Mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkür ederiz'' notunu düşerek paylaşımda bulundu.
Akın'ın oğlu Demir'in ilk adımlarını paylaştığı fotoğrafı ise sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutulmuş, kısa sürede binlerce beğeni alan Demir'in ilk adımlarına Azra Akın'ın sevenlerinden ''Maşallah'' yorumları da yağmıştı.