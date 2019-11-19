Azra Akın ve Atakan Koru'nun mutlu günleri bebekleri Demir 1 yaşına bastı

2002 yılında güzelliğiyle dünyayı büyüleyen Azra Akın, 2017 yılında 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Atakan Koru ile dünyaevine girmiş, 2018 yılında da oğulları Demir'i kucağına alarak anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Akın ve Koru çiftinin bebekleri Demir, 1 yaşına bastı.