Azra Akın aşka geldi Dünya Güzeli eşi Atakan Koru'yla paylaşımına beğeni yağdı

Akın, geçtiğimiz yıl ağustos ayında eşi ile 3. evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı. Düğün gününde eşi ile dans ederken çekilen bir videoyu yayınlayan Azra Akın, duygusal paylaşımına şu notu düşmüştü:

Seninle her şeye varım ben.

Sen benim uğurlu yolumsun.

Yıldızlara yürürüm senle,

Sen iste; canım senin olsun.