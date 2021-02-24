Azra Akın aşka geldi Dünya Güzeli eşi Atakan Koru'yla paylaşımına beğeni yağdı
Azra Akın, eşi Atakan Koru için paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti. Magazin dünyasının gözde çifti haline geldiler.
Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturan model ve oyuncu Azra Akın, 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına almıştı. 2002 Dünya Güzeli Azra Akın, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
39 yaşındaki Akın, eşi ile birlikte çekilen bu romantik karesini Instagram hesabından yayınladı. Geçtiğimiz günlerde "Çocuklar benim en hassas ve duyarlı tarafım. 'Çocuk' denince akan sular duruyor" açıklamasını yapan Azra Akın'ın kalp emojileri ile paylaştığı gönderi takipçilerinden 52 binden fazla beğeni aldı.
Akın, geçtiğimiz yıl ağustos ayında eşi ile 3. evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı. Düğün gününde eşi ile dans ederken çekilen bir videoyu yayınlayan Azra Akın, duygusal paylaşımına şu notu düşmüştü:
Seninle her şeye varım ben.
Sen benim uğurlu yolumsun.
Yıldızlara yürürüm senle,
Sen iste; canım senin olsun.
Azra Akın: 8 Aralık 1981 yılında Hollanda'da doğdu. Babası aslen Uşak'ın Karahallı ilçesinden bir zamanlar Eskişehirspor'da futbol oynamış Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun ve şimdi tercümanlık yapan Nazım Akın, annesi ise Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden Hollanda'da öğretmenlik yapan Ayda Akın'dır.