Azmi ile örnek oldu! Okuma azmiyle önce mühendis, sonra avukat oldu, bu yıl da tıp fakültesini bitirdi...
Elazığ'da yaşayan 45 yaşındaki Mehmet Ekinoğlu, önce mühendis, sonra avukat oldu, bu yıl da tıp fakültesini bitirdi. Azmi ile herkese örnek olacak
Ekinoğlu, ortaokul döneminde hayatını okuduğu İbn-i Sina'nın başta tıp olmak üzere bilimin her alanında ortaya koyduğu çalışmalarıyla insanlığa katkı sunmasından etkilendi.
İLK OLARAK MÜHENDİSLİK OKUDU
Bunun için derslerine özveriyle çalışan Ekinoğlu, 1997'de kazandığı Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesinden 2001'de mezun olduktan sonra 13 yıl boyunca yurt içi ve dışında birçok büyük projede mühendis olarak görev aldı.
Marmaray Projesi kapsamında görev yaptığı süreçte çalışma yaptıkları sahanın karşısında bulunan Marmara Üniversitesinde de öğrenim görmeyi hedefleyen Ekinoğlu, 2008'de bu üniversitenin Hukuk Fakültesini kazandı.
MÜHENDİSLİK YAPARKEN HUKUK FAKÜLTESİ OKUDU
Bir yandan mühendislik yaparken diğer yandan eğitimini sürdüren Ekinoğlu, 2012'de hukuk fakültesinden mezun oldu.
Birkaç yıl hem mühendis hem de avukat olarak çalışan Ekinoğlu, evlenip 2 çocuk babası olduktan sonra 2015'te Elazığ'da serbest avukatlık yapmaya başladı.
Küçük oğlunun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle doktorluk hayalini de gerçekleştirmek isteyen Ekinoğlu, katıldığı sınavda aldığı puanla öğrenim gördüğü Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesinden de bu yıl başarıyla mezun oldu.