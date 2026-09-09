Aziz Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan anlaşmıştı! Stadın ilk görüntüleri geldi
Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin kapasitesini 64 bine çıkaracak projenin tamamlandığını açıkladı. Yaklaşık 50 milyon Euro maliyetli çalışmanın 12 ay sürmesi planlanıyor.
Fenerbahçe, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin kapasitesini artırmak ve stadı modernize etmek amacıyla hazırlanan projenin tamamlandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre kapasite 64 bin kişiye çıkarılacak. Projenin yaklaşık maliyetinin 50 milyon Euro olması, tamamlandıktan sonra kulübün yıllık gelirine yaklaşık 25 milyon Euro ilave katkı sağlaması planlanıyor.
PROJENİN DETAYLARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULDU
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz günlerde Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.
Kulübün açıklamasında, görüşmede stadın modernizasyonu ve kapasite artışı için hazırlanan projenin tüm detaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu belirtildi.
Gerekli izin sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmaların başlaması planlanıyor.
STADIN ÇATISI 6 METRE YÜKSELTİLECEK
Projenin ilk aşamasında temel inşaat çalışmalarına başlanacak ve çelik imalatların siparişleri verilecek. Betonarme imalatının tamamlanmasının ardından çelik ayaklar yerleştirilecek.
Çalışmanın en önemli bölümlerinden birini ise mevcut çatının yükseltilmesi oluşturacak. Fenerbahçe'nin açıklamasına göre stat çatısı özel krikolar yardımıyla yaklaşık 6 metre yukarı kaldırılacak.
KALE ARKALARINA YENİ TRİBÜNLER VE 52 LOCA
Çatı çalışmalarının ardından kale arkalarına yeni tribünler yapılması planlanıyor. Bu bölümlere 52 yeni loca da eklenecek.
Maraton ve Fenerium tribünlerine yapılacak ilavelerle birlikte stadın toplam kapasitesi 64 bin kişiye ulaşacak.
Kapasite artışının tamamlanmasının ardından stadın dış kaplaması da yenilenecek. Kulüp, bu çalışmayla stadın iç atmosferinde tam akustik sağlanmasının hedeflendiğini açıkladı.
İNŞAATIN 12 AY SÜRMESİ PLANLANIYOR
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, projenin iş programına göre 12 ayda tamamlanmasının planlandığını açıkladı.
Özbağı, inşaat devam ederken Fenerbahçe'nin maçlarını kendi stadında oynayabileceğini ancak çatının yükseltildiği dönemde birkaç karşılaşmanın başka bir statta oynanabileceğini belirtti.
Özbağı şu ifadeleri kullandı:
“Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin kapasite artışı projelerini tamamlamış bulunmaktayız. Projemizi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik ve Sayın Cumhurbaşkanımız uygun bularak bütün Fenerbahçe camiasını sevindirmiştir. Zatıâline teşekkürlerimizi arz ederiz. İnşaatı yaparken maçlarımız stadımızda oynanabilecektir, ancak çatı yükseltilirken tahminen birkaç maçı başka statta oynayabiliriz. İnşaat süremiz iş programına göre 12 aydır. Sezon bitiminde belli seviyeye getirmeyi amaçlıyoruz. İnşaatın yaklaşık maliyeti 50 milyon Euro’dur. Daha önce stadımızı inşa ederken “Kendi imkânlarımızla yaptık” cümlesini nasıl gururla söylediysek, sponsorlarımızın destekleriyle kulübümüzün mevcut bütçesine yük getirmeden, yine kapasiteyi artırarak modernleştirirken de kendimiz yapacağız. İnşaatın tamamlanmasından sonra tahmini yıllık gelir artışımız, mevcut gelirlerimize ilave olarak yaklaşık 25 milyon Euro olacaktır. Bu projemize izin vererek desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.”