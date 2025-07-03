Aziz Yıldırım ve arkadaşlarından 3 Temmuz açıklaması: Biz neden hapis yattık?

Babalar Günü'nde, yılbaşında, bayramlarda en anlamlı kutlamaları cezaevinde yaşadık. Biz masumduk, camiamız da buna yürekten inanıyordu. FETÖ bugün de farklı kılıklarda her kurumda faaliyet gösteriyor. 3 Temmuz'un üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen hala güçlü kalabilmeleri düşündürücü "3 Temmuz bitmedi. Rövanş almanın peşindeler. Bu tehlikeyi görüyorum ve camiamızı uyarıyorum. O yapıya bulaşmış olanları hiçbir şey olmamış gibi aramıza alma lüksümüz yoktur. Birliğimizi 3 Temmuz ruhuyla korumak zorundayız. Birlik olduğumuz sürece bizi yenecek güç yok.' ifadelerini kullandı.