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Aziz Yıldırım ve arkadaşlarından 3 Temmuz açıklaması: Biz neden hapis yattık?

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Aziz Yıldırım ve arkadaşlarından 3 Temmuz açıklaması: Biz neden hapis yattık?

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve dava arkadaşları, 3 Temmuz kumpasının 14. yıl dönümünde açıklama yaptı.

Aziz Yıldırım ve arkadaşlarından 3 Temmuz açıklaması: Biz neden hapis yattık? - Resim: 1

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve dava arkadaşları 3 Temmuz 2011'de başlatılan şike kumpasının 14. yıl dönümünde açıklamalarda bulundu

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Aziz Yıldırım ve arkadaşlarından 3 Temmuz açıklaması: Biz neden hapis yattık? - Resim: 2

 Aziz Yıldırım, şike kumpasını kuran FETÖ'nün halen tehdit oluşturduğunu ve 3 Temmuz'un bitmediğini söyledi.

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Aziz Yıldırım ve arkadaşlarından 3 Temmuz açıklaması: Biz neden hapis yattık? - Resim: 3

'3 TEMMUZ BİTMEDİ, RÖVANŞ PEŞİNDELER'

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "FETÖ'nün Sarı Lacivert Duvar'a çarpmasının ve geri adım atmak zorunda kalmasının üzerinden tam 14 yıl geçti.

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Aziz Yıldırım ve arkadaşlarından 3 Temmuz açıklaması: Biz neden hapis yattık? - Resim: 4

Babalar Günü'nde, yılbaşında, bayramlarda en anlamlı kutlamaları cezaevinde yaşadık. Biz masumduk, camiamız da buna yürekten inanıyordu. FETÖ bugün de farklı kılıklarda her kurumda faaliyet gösteriyor. 3 Temmuz'un üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen hala güçlü kalabilmeleri düşündürücü "3 Temmuz bitmedi. Rövanş almanın peşindeler. Bu tehlikeyi görüyorum ve camiamızı uyarıyorum. O yapıya bulaşmış olanları hiçbir şey olmamış gibi aramıza alma lüksümüz yoktur. Birliğimizi 3 Temmuz ruhuyla korumak zorundayız. Birlik olduğumuz sürece bizi yenecek güç yok.' ifadelerini kullandı.

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